Catania, rubata una statua nell'ex ospedale Santa Marta

Furto ieri sera intorno alle 22 all'interno del cantiere dell'ex ospedale Santa Marta in via Gesualdo Clementi a Catania. A essere portata via è stata una statua di bronzo da parte di alcune persone che hanno bucato la rete metallica che delimita il cantiere per la realizzazione della piazza nello spazio in cui era presente l'ospedale. La ditta che sta eseguendo i lavori per conto del Genio Civile ha subito presentato la denuncia alla Stazione Carabinieri di Catania Piazza Dante. Le telecamere dell'Asp hanno registrato le immagini del furto, che sono state fornite agli investigatori per le indagini. I malviventi infatti l'hanno caricata in auto e sono fuggiti facendo perdere le loro tracce.