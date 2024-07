Infortunio mortale sul lavoro a Comiso, rinviati i funerali di Giompiccolo

Sono stati rinviati i funerali di Salvatore Giompiccolo, l’operaio di 53 anni morto lunedì 1 luglio a causa di in un incidente sul lavoro avvenuto nelle Cantine Avide di Comiso. Il rito funebre è stato rinviato poiché la salma è stata riportata nell’obitorio del cimitero di Comiso per l’autopsia disposta dalla Procura.

Giompiccolo lavorava alle Cantine Avide da diversi anni, con mansioni di operaio addetto alla movimentazione merci. Stava aiutando l’autista di un autoarticolato, un uomo originario di Benevento, a fare manovra per uscire dal piazzale interno dell’azienda e immettersi sulla strada provinciale adiacente. Una procedura di routine, eseguita molte altre volte in passato senza problemi. Stavolta, però, qualcosa è andato storto: Giompiccolo è finito sotto le ruote del mezzo pesante, morendo sul colpo. Salvatore Giompiccolo lascia la moglie.