Sanità, Liste d'attesa a Ragusa: altro record negativo: 9 mesi per una gastroscopia

Nove mesi per eseguire, in regime di servizio sanitario nazionale, una gastroscopia all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. E’ “l’appuntamento” che il Cup (Centro unico di prenotazione) ha dato ad un paziente il cui medico di famiglia aveva prescritto l’esame. Per essere precisi, come si evince dalla foto, la prestazione viene prenotata per il 21 marzo 2025 alle ore 9,30. In pratica, 9 mesi.

Nulla di nuovo sotto il sole, dunque, malgrado le recenti comunicazioni dell’Asp di Ragusa avrebbero potuto indurre a qualche segnale di ottimismo.

L’Asp, infatti, proprio un paio di giorni fa, ha annunciato l’abbattimento delle liste d’attesa con l'ausilio delle strutture accreditate, grazie ai finanziamenti ricevuti dall’assessorato regionale per la Salute in modo da mettere a disposizione dell’utenza un numero maggiore di slot per le prenotazioni. A partire dal 1° luglio, infatti, l’Azienda sanitaria provinciale ha comunicato di aver contrattualizzato con alcune strutture convenzionate 7.244 prestazioni diagnostiche: 1.022 Risonanze magnetiche; 834 Tac; 5.388 Ecografie. La speranza è che, almeno per queste prestazioni, i tempi non siano biblici come quelli per eseguire una gastroscopia.