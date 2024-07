Palazzolo in lacrime per Vincenzino, mamma Paola chiede Giustizia per il figlio

Non è una festa, ma un funerale. Piazza del Popolo è gremita. Adulti, anziani e soprattutto bambini che tra le mani tengono i palloncini bianchi in attesa di lanciarli nel cielo di un paese ancora scosso per una tragedia immane. E' questa Palazzolo, quasi novemila abitanti, paese capofila dei Comuni montani della provincia di Siracusa, che piange uno dei suoi figli. Vincenzo se ne ha andato troppo presto, a 10 anni, forse per un destino tragico, forse per un incidente che si poteva evitare. Accanto alla bara bianca c'è la mamma Paola, il papà, i fratelli, i parenti, i compagnetti di scuola, le maestre.

Vincenzino a Palazzolo era una sorta di mascotte, lo conoscevano tutti. E lui era rispettoso con tutti. Quando incontrava un adulto gli chiedeva "come stai?". Oggi nella basilica di San Sebastiano quegli adulti ci sono tutti per dare l'addio a quel bambino che fino ad otto giorni fa era felice e spensierato. Il rito funebre è stato celebrato dall'arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto e quasi tutti i sacerdoti del paese. Le sue parole, non allentano il dolore dei genitori, nè dei presenti. Non ci si può rassegnare sulle cause della morte e come un bambino possa morire annegato in fondo ad un pozzo. Quel maledetto pozzo in contrada Falabia che ha strappato la vita a Vincenzino. Questo però non è il momento delle indagini, nè dei commenti. Quello che emoziona di più è quando mamma Paola dal pulpito chiede 'Giustizia per suo figlio'. Poi l'uscita della bara portata a spalla da 4 amici di famiglia in un corteo che a piedi ha attraversato il centro storico fino al camposanto. Caro Vincenzino, riposa un pace.