Modica, la Commissione comunale bilancio approva il rendiconto di gestione 2022

La Commissione comunale Bilancio di Modica ha votato con parere favorevole gli atti che le sono stati sottoposti (5 voti favorevoli Ruffino-Franzò-Giurdanella-Civello-Aurnia) e 1 astenuto (Gugliotta).

"Nello specifico - afferma una nota - sono stati sottoposti alla Commissione e quindi alla votazione: Rendiconto di Gestione 2022, un Debito fuori bilancio per transazione con Banca Sistema spa per un totale di 20.000 euro circa e una Variazione di bilancio di 3 progetti finanziati dalla Regione Sicilia rispettivamente per 97.000, 194.000 e 250.000 euro. Siamo orgogliosi di aver contribuito celermente anche questa volta e con gli interventi dell’Amministrazione e dei Dirigenti tutti, all’approfondimento minuzioso di ogni atto propostoci.

Partendo dal Consuntivo 2022 siamo consapevoli di aver votato favorevolmente una proposta che sicuramente è nella giusta direzione in termini di continuità e di risanamento dell’Ente. Riconoscere il percorso che il Comune ha intrapreso è da sprone per dare fiducia e mandato all’Amministrazione affinché si seguano le linee guida dettatoci dal Commissario ad hoc con la supervisione e parere favorevole del Collegio dei Revisori con le loro dovute osservazioni.

Siamo grati anche di accogliere tre diverse linee di finanziamento dalla Regione sotto l’impulso dell’On. Abbate e relativamente alla realizzazione di un campo da bocce indoor, alla realizzazione della Cittadella dello sport presso la scuola Raffaele Poidomani e la ristrutturazione del centro per l’impiego di contrada Michelica".

Questa Commissione -. conclude la nota - non si tira mai indietro ed è al servizio dei lavori consiliari che sono dell’Organo supremo di rappresentanza della città. Siamo sempre vigili alle proposte avanzate dall’Amministrazione con la quale il percorso collaborativo è fondamentale".