Modica, al via i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmelo

Sono iniziati Sabato 29 giugno i festeggiamenti a Modica per la Madonna del Carmelo devozione mariana della città che viene celebrata nella Chiesa del Carmine appartenente alla Parrocchia S. Pietro Apostolo.

Nel contesto dei festeggiamenti di San Pietro Apostolo la processione del Santo Patrono ha fatto sosta presso la chiesa titolata all’apostolo delle genti, San Paolo, di cui si celebra la memoria liturgica insieme a San Pietro.

Domenica 30 Giugno si è avuta la discesa dall’altare maggiore della Chiesa del Carmine dell’antico simulacro della Madonna del Carmine che rimarrà esposto per tutto il periodo dei festeggiamenti alla venerazione dei fedeli.

I prossimi appuntamenti prevedono durante la quindicina della Madonna del Carmelo, dal 1 al 15 luglio, presso la chiesa del Carmine, alle ore 18.15 il S. Rosario, a seguire la preghiera della coroncina e alle 19.00 la S. Messa.

Gli appuntamenti culturali prevedono domenica 7 luglio alle ore 20.00 inaugurazione della mostra “Gli Apparati liturgici in tessuto” presso la chiesa di San Paolo Apostolo e giovedì 11 luglio alle ore 20.00 la presentazione del volume edito dalla casa editrice Caracol: La chiesa del Carmine di Modica e i teleri della Passione. La storia, l’Architettura, le opere d’arte.