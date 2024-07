Libri, Scenari 2024 a Modica: nell'atrio di Palazzo San Domenico Dario Maltese e Sara Doris

Domani, venerdì, alle 21, assieme al giornalista del Tg5 Dario Maltese che presenterà il suo libro ‘Les Italiens’, sarà ospite della sesta serata di Scenari 2024 Sara Doris, intervistata dal giornalista Pier Augusto Stagi. Sara, è figlia di Ennio Doris il fondatore di Banca Mediolanum ed una delle figure più nobili dell’economia mondiale degli ultimi 60 anni in Italia. Scomparso il 24 novembre di tre anni fa a 81 anni, è raccontato nel libro ‘Ennio mio padre’ che sarà presentato nell’atrio di Palazzo San Domenico. “Sono profondamente grato a Sara Doris, Vice Presidente di Banca Mediolanum e a Dario Maltese, conduttore del TG5 di Mediaset, per la loro partecipazione domani al Festival Letterario "Scenari" di Modica, a me particolarmente sentita - dichiara Stefano Giaquinta, Amministratore delegato di Mutika EMC - L'idea di accoglierli nella nostra città suscita grandi emozioni. Sono convinto che la loro presenza e i loro libri saranno di grande arricchimento per il nostro festival e di ispirazione per tutti noi, portando un’ondata di entusiasmo ed energia positiva, qualità di cui abbiamo tanto bisogno”.