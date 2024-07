Arbitro di Acate "promosso" nel campionato di serie D

Un “fischietto” acatese abitrerà nel prossimo campionato di Serie D. Un altro prestigoso “step” per Vincenzo Carnemolla, che lo scorso anno è stato selezionato per il Progetto Uefa Talent & Mentor e che dopo avere terminato il percorso universitario alla Facoltà di Scienze Motorie, in questi giorni ha iniziato anche a frequentare il 143esimo Corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

Carnemolla, sempre nella scorsa stagione, a Vittoria, al XXI Premio Nazionale del Calcio Siciliano, era stato premiato come migliore direttore di gara dell'Isola. In Eccellenza ha dimostrato tutto il suo valore e ora spicca il volo in un torneo, palcoscenico di tutto rispetto, dove sicuramente si farà apprezzare ancora per le sue qualità.

Alla soddisfazione della Sezione AIA di Ragusa, si unisce anche quella del mondo sportivo acatese e del sindaco Gianfranco Fidone: “Acate città di eccellenze in tutti i campi. Con profonda gioia porgo i miei complimenti al nostro concittadino Vincenzo Carnemolla che ha ricevuto una bellissima notizia: potrà arbitrare in serie D. Un salto importante per Vincenzo e sono sicuro che avrà una lunga e fulgida carriera dinnanzi”.