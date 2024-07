Gli trovano il crack a casa, arrestato a Floridia ma il Gip lo rimette in libertà

Nell’Ambito del quotidiano contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti condotto dagli Uffici operavi della Questura di Siracusa e dei Commissariati della provincia, agenti della Squadra Mobile hanno arrestato Cristian Forte 24 anni, residente a Floridia, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga. Il Gip ha convalidato l'arresto, ma lo ha rimesso subito in libertà.

Gli investigatori della Squadra Mobile aretusea, nel corso di un’operazione antidroga, scattata intorno alle 15, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione di Forte che consentiva di rinvenire e sequestrare 78 involucri contenenti crack, un grammo di hashish, un bilancino di precisione e 208 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Parte degli involucri di droga sequestrati sono stati trovati addosso allo spacciatore che tentava di occultarli nelle parti intime. L'indagato è assistito dall'avvocato Antonio Meduri.

Quest’ultima operazione si inserisce nel più ampio ambito di contrasto alle piazze dello spaccio di questa provincia che sta consentendo alla Polizia di Stato di eliminare dal mercato e dalla disponibilità dei gruppi criminali ingenti quantitativi di droga.