Insulti e minacce al sindaco di Lampedusa. Mannino : "Vado avanti"

Scritte ingiuriose, tracciate con vernice nera, contro il sindaco di Lampedusa. Ma non solo, anche alcune bombole di gas sono state rinvenute lungo una strada panoramica della maggiore delle Pelagie. A denunciarlo sui social è lo stesso Filippo Mannino, che si è rivolto alle autorità preposte.

"Non so quale fosse l'obiettivo di questa condotta spregevole, ma se qualcuno pensa che possa ostacolare il lavoro che stiamo portando avanti contro l'abbandono dei rifiuti o altro, si sbaglia di grosso perché otterrà solo l'effetto contrario - dice Mannino -. Dal prossimo mese entreranno in funzione diverse postazioni fisse di telecamere di sorveglianza, e le rispettive centrali operative saranno gestite direttamente dalla tenenza dei carabinieri e dal comando di polizia municipale. Il fatto che io sia disponibile ed educato con tutti, e assuma sempre un atteggiamento istituzionale, non rispondendo a delinquenti acclarati, a gente che parla a vanvera, a persone che fanno accuse senza cognizione di causa, non significa che sia consentito fare o dire ciò che si vuole".