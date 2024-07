Scivola durante escursione allo Zingaro: soccorsa a Trapani

Il Soccorso alpino e speleologico siciliano e l'82° Centro Sar dell'Aeronautica militare hanno soccorso una donna rimasta ferita durante un'escursione alla Riserva dello Zingaro, nel Trapanese. La turista, una cinquantenne piemontese in escursione col marito ed un gruppo di amici, stava percorrendo il sentiero costiero quando, nei pressi di Cala Berretta, è scivolata cadendo e procurandosi la sospetta frattura di tibia e perone. I compagni hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza 112 e la centrale del 118 ha avvisato il Soccorso alpino che, per ridurre al minimo i rischi di una complessa operazione via terra, ha allertato l'Aeronautica militare. La donna è stata issata a bordo dell'elicottero e portata sino al campo di calcio di Castellammare del Golfo dove ad attenderla c'era un'ambulanza del 118 che l'ha portata all'ospedale di Alcamo.