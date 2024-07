Ragusa, più carabinieri nel territorio: tirocinio dei marescialli nelle Stazioni

I giovani militari, che hanno appena indossato il grado da Maresciallo, sono giunti nella provincia di Ragusa per effettuare un periodo di tirocinio pratico, fino alla metà di agosto 2024, presso le Stazioni Carabinieri di Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Pozzallo, Marina di Modica, Scoglitti, Donnalucata e Acate. Per i Comandanti di Stazione, essi costituiscono un valido supporto, idoneo ad integrare i dispositivi di prevenzione e controllo del territorio, soprattutto in un periodo particolarmente ricco di eventi e di presenze turistiche per il territorio ragusano. Per i tirocinanti, l’esperienza si rivela una stimolante opportunità per perfezionare le nozioni teoriche apprese nei due anni di formazione finora svolti presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.

Ai Marescialli Allievi, ricevuti nella mattinata odierna per un saluto di presentazione dal Comandante Provinciale di Ragusa, Col. Carmine Rosciano, è stata ribadita l’importanza delle Stazioni Carabinieri come fondamentale presidio di sicurezza e punto di riferimento e contatto per la cittadinanza soprattutto nei comuni periferici della provincia, con l’esortazione di sfruttare appieno il periodo di tirocinio pratico per incrementare gli aspetti operativi della loro formazione, atteso il delicato incarico che si appresteranno a svolgere una volta terminato il 12° corso triennale. All’incontro ha presenziato anche il Tenente Andrea Facchinetti, Ufficiale frequentatore dell’ultimo anno di corso alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma in tirocinio per quattro settimane presso la Compagnia di Ragusa, che al termine del periodo di esperimento pratico verrà assegnato ad un reparto dell’Organizzazione Addestrativa o Mobile dell’Arma.

Dalla seconda decade di agosto è previsto l’arrivo di altri 7 Allievi Marescialli per consentire il prosieguo del rafforzamento della presenza dell’Arma sul territorio della provincia fino al termine della stagione estiva.