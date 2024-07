Sabato ad Augusta tour dei Chimici e dei Fisici sulla sostenibilità

Si terrà sabato 6 luglio ad Augusta, in provincia di Siracusa, la seconda tappa di Roadmap24, il progetto pensato e organizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, partito lo scorso maggio da Roma e che porterà la Federazione in tour per l'Italia con l'obiettivo di far conoscere gli impatti che questi settori hanno nella società e nella vita di tutti i giorni. Cinque tappe durante le quali verranno approfondite altrettante tematiche. Protagonista della meta siciliana saranno la sostenibilità e il PNRR che vedrà confrontarsi sul tavolo dei relatori diversi ospiti istituzionali. Tra questi, il sindaco del Comune di Augusta, Giuseppe Di Mare; l'Assessore al Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, Elena Pagana; il Presidente di Confindustria Sicilia; Gian Piero Reale; il Segretario Generale Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Attilio Montalto; il Direttore Generale Arpa Sicilia, Vincenzo Infantino. Ad aprire i lavori sarà la Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e de Fisici, Nausicaa Orlandi. Tra i presenti, Giovanna Di Mauro - Presidente dell'Ordine Provinciale di Siracusa; Giuseppe Tringali - Coordinatore Commissione PNRR e Sviluppo Sostenibile Fncf; Martino Di Serio - Vicepresidente Fncf; Vincenzo Nicolì, Presidente dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Sicilia e coordinatore Commissione Alimenti Fncf; Gaetano Valastro, Presidente Ordine dei Chimici e dei Fisici di Catania e Ragusa; Giusy D'Amico, Vicepresidente Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Messina. Il programma completo è disponibile sul sito www.chimicifisici.it. L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Federazione.