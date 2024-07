Femminicidio a Roma, uccisa con un fucile a canne mozze: l'ex si costituisce

Una donna, Manuela Petrangeli, fisioterapista di 50 anni, è stata uccisa in strada a Roma con un fucile a canne mozze.

L'ex compagno, un uomo di 53 anni, si è costituito in una caserma dei carabinieri consegnando il fucile con cui avrebbe compiuto l'omicidio.

Il femminicidio è avvenuto poco prima delle 14 nel quartiere Portuense, a pochi metri dalla casa di cura Villa Sandra in cui lavorava la donna, e gli spari sarebbero partiti da un'auto di piccola cilindrata. Vano è stato ogni tentativo di rianimare la donna.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Le indagini sono affidate al pool antiviolenza. Verrà disposta l'autopsia.