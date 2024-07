Lido abusivo a Favignana, la Capitaneria sequestra lettini e ombrelloni

I miliari della Guardia Costiera, nell'ambito dei controlli sul litorale per l'operazione "Mare Sicuro", hanno sequestrato venti lettini e 10 basi per ombrelloni, restituendo alla libera fruizione dei cittadini un tratto di spiaggia libera, in località Burrone sull'isola di Favignana, occupato indebitamente con attrezzature balneari non autorizzate.

L'azione dei militari scaturisce da attività investigativa ed appostamenti, in incognito, nel corso dei quali sono state raccolte le necessarie informazioni fino all'operazione di questa mattina, che ha portato al sequestro delle attrezzature balneari abusivamente collocate sul litorale.

L'attività ha permesso di restituire alla collettività oltre 45 metri quadrati di spiaggia libera, occupata abusivamente, tenuto conto del divieto per i noleggiatori di attrezzature balneari, del pre-posizionamento sull'arenile di ombrelloni, sdraio e lettini, ad inizio giornata ed in assenza dei singoli avventori e turisti a cui fornirli a noleggio.