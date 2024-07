Vittoria, si scontrano due scooter a Scoglitti: feriti un 40enne e un 18enne

Incidente stradale intorno alle 13 a Scoglitti, sulla strada provinciale 31. Per cause da accertare si sono scontrati due scooter. I conducenti sono rimasti feriti: si tratta di un 40enne che ha riportato vari traumi e si trova ricoverato all'ospedale Guzzardi di Vittoria in Rianimazione, e di un 18enne ricoverato, sempre al Guzzardi, in Ortopedia. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, la Polizia Municipale di Vittoria per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.

(Foto Franco Assenza)