Non passa in Consiglio emendamento per festa di San Giuseppe a Cassibile: è polemica

"In uno dei più gravi episodi di mancanza di equità e trasparenza che il Consiglio Comunale di Siracusa abbia mai visto, il sindaco Italia e i consiglieri di maggioranza hanno rigettato, con inaudita superficialità, un emendamento cruciale che mirava a correggere una palese ingiustizia nel regolamento sul commercio sulle aree pubbliche. L'emendamento, proposto dal sottoscritto, mirava a colmare una lacuna evidente nell'articolo 7 del regolamento, che discriminava ingiustamente la circoscrizione di Cassibile Fontane Bianche, dimenticando di includere tra le feste patronali la celebrazione di San Giuseppe, il patrono di questa comunità. Un emendamento semplice, fondato sul principio di parità e rispetto per tutti i cittadini di Siracusa, indipendentemente dalla loro circoscrizione". A denunciarlo è il consigliere di Fdi, Paolo Romano che aggiunge: " La maggioranza ha scelto di ignorare il buon senso e di far valere la propria forza numerica per bocciare una proposta giusta e dovuta. Una decisione che denota non solo una mancanza di rispetto per i cittadini di Cassibile Fontane Bianche, ma anche una grave irresponsabilità e insensibilità politica. Questa maggioranza, con la propria arroganza, ha dimostrato di non essere all’altezza della fiducia riposta dai cittadini e ha tradito quei principi di equità e inclusione che dovrebbero essere alla base di ogni amministrazione pubblica".