Siracusa, il 'Corbino' si racconta a Ortigia film festival

Al via dal 6 luglio la XVI edizione di Ortigia Film Festival con una nuova sezione non competitiva, OFF Scuola, che darà visibilità alle produzioni e ai progetti cinematografici delle scuole del territorio.

Tra le altre istituzioni scolastiche partecipanti, in prima linea il liceo Orso Mario Corbino di Siracusa che, nell’anno del suo centenario, martedi 9 luglio, ore 21:00, nella sala Ferruzza-Romano dell’Area Marina protetta del Plemmirio, farà mostra di sé con la proiezione del cortometraggio Corbino: 100 anni di storia.

Da un’idea della docente Chiara Morana, nasce un lavoro di ricerca delle fonti indirette per celebrare il Centenario del Liceo scientifico Orso Mario Corbino, dalla fondazione della prestigiosa istituzione in quel lontano 1923/ 1924, fino alla costruzione del Palazzo degli Studi quale sede definitiva. Realizzato dalla V D, il cortometraggio non getta le basi solo per una indagine oggettiva dei fatti storici, ma vuole superare ogni forma di esasperato individualismo per giungere a forme associative costruttive della popolazione scolastica passata, presente e futura in vista del riconoscimento pubblico della memoria collettiva eterogenea che ha permesso ancora oggi di godere ed usufruire di questo contenitore culturale, civile e sociale che identifica questo Istituto!

