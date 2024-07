Orchestra 'Fontane di Roma' al Santuario di Siracusa

La Basilica~Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa è lieta di accogliere il Concerto sinfonico dell’Orchestra giovanile Fontane di Roma E.T.S., che si terrà lunedì 8 luglio alle ore 19:00 presso il Sagrato della Cripta, con ingresso gratuito, grazie all’organizzazione della Delegazione FAI Siracusa.

Un connubio straordinario tra musica e natura, che sarà offerto a quanti vorranno partecipare a questo evento musicale nel Parco del Santuario, che quest’anno celebra il trentesimo anniversario della sua ardita e significativa costruzione. Parco del Santuario, accessibile tutto il giorno, è una risorsa straordinaria per Siracusa e rappresenta il palcoscenico ideale per un momento di bellezza attraverso la musica, l’arte e il talento di giovani artisti, nel segno della creatività dell'uomo, immagine e somiglianza di Dio.

Così come la musica eleva lo spirito, anche la struttura del Santuario è segno di uno slancio verso il Cielo attraverso il segno delle Lacrime della Madonna, che dal 1953 hanno privilegiato e benedetto Siracusa. Alla Madonnina chiediamo il dono della pace nelle famiglie e tra i popoli: le sue Lacrime di Madre siano faro direzionale per il cammino di ogni giorno per gli uomini e le donne di buona volontà.

Profonda gratitudine va alla Fondazione Nicola Bulgari, che con il suo prezioso sostegno rende possibile la realizzazione di questo straordinario evento musicale con l’esibizione dell'Orchestra composta da giovani musicisti professionisti under 30 e diretta da Luciano Siani, che per l’occasione collaborano insieme a Francesco Masoli, primo corno dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

In programma musiche di Mendelssohn, Strauss e Beethoven e una piccola sorpresa nel finale!

L'ingresso è libero per un’occasione di cultura da non perdere!