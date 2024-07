Smarriscono i passaporti, ritrovati in via Etnea a Catania

A Catania la Polizia ha ritrovato i passaporti che due turisti spagnoli avevano smarrito lo stesso pomeriggio nel quale avrebbero dovuto recarsi in aeroporto perf ar rientro nel loro Paese. A ritrovare per strada una borsetta con i documenti in via Etnea è stata una pattuglia della Polizia Stradale. Gli agenti sono poi riusciti dopo scrupolosi accertamenti investigativi a rintracciare la struttura ricettiva dove alloggiavano i due turisti, ai quali hanno riconsegnato i documenti smarriti. "Dopo aver espresso gratitudine e apprezzamento alla Polizia- afferma una nota della Questura di Catania - i due turisti hanno potuto fare ritorno a casa, sicuri di voler ripetere l'esperienza di viaggio in una città che, a dir loro, oltre che bellissima, è anche sicura".