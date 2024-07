L'aeroporto di Catania Fontanarossa torna in piena operatività

Riapre l'aeroporto di Catania, dove sono stati registrati disagi a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Lo rende noto la Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, sottolineando in una nota che "l'Unità di crisi ha disposto la riapertura totale e completa dello scalo". "In stretta collaborazione con le compagnie aeree e tutti gli handler operanti sullo scalo - prosegue la nota -, Sac confida nel ripristino di tutti i servizi e dei regolari collegamenti aerei. Benché possano verificarsi alcuni temporanei eventuali ritardi dovuti alla riorganizzazione delle operazioni, Sac, certa dell'impegno di tutti gli operatori, garantisce il ritorno alla piena funzionalità dello scalo nel più breve tempo possibile", conclude la nota.

Alle 15 l'Unità di crisi aveva disposto la riapertura dello scalo per le partenze, mentre gli arrivi, invece, erano stati riabilitati, ma con un flusso regolato di 2 ogni ora. In mattinata le piste erano state ripulite dalla cenere lavica.