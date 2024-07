Siti della Sicilia, nel report della Regione spariscono Morgantina e Villa Romana

Nel report della Regione siciliana che rende noto i dati sulle visite, nei primi sei mesi del 2024, nei principali siti storici della Sicilia non figurano i numeri degli incassi sul Parco archeologico di Morgantina e sulla Villa romana del Casale, considerato uno dei patrimoni più importanti d'Italia.

Nell'elenco ci sono la Valle dei Templi di Agrigento, "che, nei primi sei mesi dell'anno, ha raggiunto 489.122 ingressi con un incasso di 3,8 milioni di euro", il Parco archeologico Naxos Taormina con "534.818 visitatori, con una crescita del 14% rispetto al semestre analogo del 2023", i parchi archeologici di Segesta e Selinunte "con 152.234 visitatori e un incremento del 4,68%" ed il Parco della Neapolis di Siracusa "che nei primi sei mesi del 2024 ha registrato 353.318 visitatori", ma non ci sono i due siti dell'ennese.

La Villa romana, oggetto di lavori di manutenzione disposti dalla stessa Regione, è finita, nei mesi scorsi, in una inchiesta giornalistica del Corriere della Sera che ha denunciato le condizioni precarie in cui versa. In quell'inchiesta del quotidiano nazionale furono diffusi i dati sulle visite nella Villa del casale del 2023: 291.164 presenze contro i 600 mila di 20 anni fa, oltre al fatto che 84.059 era ospiti gratuiti. L'ultima rilevazione della Regione risale a Pasqua: sono stati, secondo l'assessorato ai Beni culturali, oltre 2500 i turisti che hanno fatto tappa nella villa dei mosaici.