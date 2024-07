Ripresa l'attività effusiva dello Stromboli: si abbassa la quota della bocca

E' ripresa l'attivita' effusiva dalla bocca posta in origine a 510 metri sulla Sciara del fuoco. La quota della bocca, spiega l'Ingv Osservatorio etneo nell'ultimo aggiornamento, si e' attualmente abbassata a 485 metri ed il fronte della colata è a circa 200 metri, e dal fronte lavico i blocchi, rotolando verso la linea di costa, raggiungono il mare. L'ampiezza media del segnale sismico continua a mostrare una stabilita' dei valori che si collocano ad un livello basso con picchi sui valori medi. L'analisi dei sismogrammi continua ad evidenziare un basso livello di attività, nessuna evidenza di explosion quake e continui episodi di rotolamento di rocce. Non vi sono variazioni significative per quanto riguarda l'analisi delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo.