Scontro tra due moto e un'auto nell'Oristanese: 3 morti e due feriti

E di tre morti e due feriti, il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Paulilatino, in provincia di Oristano, dove si sono scontrate due moto e un'auto. Al momento non si conoscono le generalità delle vittime, sul posto stanno operando i medici del 118, arrivati con ambulanze e due elicotteri dell'Elisoccorso, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia stradale. L'incidente è avvenuto sulla provinciale 11 all'altezza del campo di calcio, lungo un rettilineo. A causa dell'impatto si è innescato un gigantesco incendio che ha richiesto l'intervento di 2 Canadair, 2 Superpuma e un elicottero.

I quattro motociclisti sono finiti a terra, tre sono morti sul colpo, il quarto è grave in ospedale. Due dei motociclisti deceduti sono di Paulilatino, si tratta di Mario Sedda e di Roberto Daga. Del terzo motociclista spirato non sono state ancora rese note le generalità, mentre si sa che il quarto centauro, rimasto ferito e trasportato in ospedale, è Ivano Saba. Al volante dell’auto Carlo Masala, anch’egli di Paulilatino.