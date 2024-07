Palermo, corso universitario sulla giustizia climatica

Conclusa, nel Convento dei Patri Riformati di Petralia Sottana, nel Parco regionale delle Madonie, la summer school 'Democracy and Climate Justice' diretta da Nicola Gullo e promossa dal DiGi, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo in collaborazione con il Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica dell'Unipa. La summer school rappresenta il primo passo per fare dell'ateneo di Palermo un'avanguardia accademica sul tema della giustizia climatica a livello europeo. Per il prossimo anno accademico infatti il Dipartimento di Giurisprudenza della Unipa lancerà e sperimenterà un Modulo didattico interamente dedicato alla giustizia climatica, sotto la direzione di Nicola Gullo. Si tratta di un'importante novità a livello didattico e uno dei primi corsi in materia promossi a livello nazionale, realizzato nell'ambito del progetto europeo Climate Justice Living Lab, di cui il DiGi della Unipa è capofila e che vedrà analoghe iniziative anche nelle università partners di Terragona, in Spagna e di Mariupol, in Ucraina, in collaborazione con l'associazione A Sud, organizzazione partner del progetto, promotrice del primo contenzioso climatico in Italia e con una lunga esperienza nel campo. L'obiettivo del corso è rispondere a un'esigenza sempre più evidente: quella di fornire a chi studia diritto e scienze sociali offerte formative focalizzate sul diritto climatico e sul contenzioso climatico, quali campi emergenti e rilevanti nelle pratiche legali.