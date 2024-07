Palermo, scoperto altro nido di caretta caretta a Mondello

Secondo nido di tartaruga marina Caretta caretta trovato in un lido di Mondello, a Palermo, a distanza di due settimane. La segnalazione è del Wwf Sicilia Nord Occidentale Odv Ets, che precisa che il nido si trova non lontano da quello scoperto il 19 giugno e che potrebbe essere stata la stessa tartaruga a deporre le uova. "Molte volte le tartarughe marine - spiegano infatti dall'associazione ambientalista - fanno più deposizioni dopo15/20 giorni dalla prima". E aggiungono: "Grazie ai nostri volontari il nido, anche se già protetto, verrà comunque recintato". La Caretta caretta è una specie protetta e a rischio di estinzione. Da anni non accadeva che esemplari deponessero le uova a Mondello.