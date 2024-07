Centro scommesse a Belvedere di Siracusa, questore sospende licenza

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa, insieme ai Carabinieri di Belvedere, hanno notificato un provvedimento, disposto dal Questore, di sospensione della licenza di un esercizio commerciale adibito alla raccolta di scommesse per un periodo di quindici giorni essendo stato accertato che lo stesso è abitualmente frequentato da persone pregiudicate e socialmente pericolose.

Il provvedimento questorile scaturisce dalle numerose e puntuali segnalazioni effettuate dai militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Belvedere di Siracusa.

All’esito della attività istruttoria si è ritenuto che l’esercizio commerciale suddetto, per la tipologia dei suoi frequentatori, è idoneo a costituire un pernicioso turbamento al normale svolgimento della vita sociale.