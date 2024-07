Controlli antidroga allo Sperone e Ballarò: due arresti a Palermo

Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Palermo un 22enne già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato fermato di notte nel quartiere Sperone e trovato con oltre 15 dosi tra cocaina e hashish, pronte per la vendita, e 350 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute frutto dell'attività di spaccio. La droga è stata sequestrata mentre per il giovane è stato arrestato. Nel quartiere Ballarò, invece, le manette sono scattate ai polsi di un 47enne, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lo stesso reato i militari hanno denunciato la sua convivente di 44 anni. Da tempo gli investigatori dell'Arma monitoravano la coppia: il 47enne è stato bloccato davanti al portone mentre rientrava a casa, mentre la compagna allertata dall'uomo tentava di liberarsi della droga gettandola nel water. Immediato è stato l'intervento dei militari che sono riusciti a recuperare lo stupefacente, rinvenendo in tutto 10 dosi tra hashish e cocaina, e un panetto di hashish di circa 80 grammi. Grazie al fiuto del cane antidroga 'Nadia', inoltre, sono state scoperte altre dosi di droga nascoste in alcune cavità ricavate in una parete antistante l'appartamento degli indagati, in uno stabile abitato solo da loro. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La droga è stata sequestrata.