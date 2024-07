Cinquanta migranti salvati da Sea Eye 4 nel Mediterraneo centrale

Nuovo soccorso del veliero 'Nadir' della ong Resqship. Dopo i 60 migranti di ieri, altri 50 sono stati tratti in salvo nella notte mentre erano su una barca in legno in difficolta' nel Mediterraneo centrale; venti di loro erano stati trasbordati momentaneamente su alcune scialuppe per impedire che il natante di fortuna si ribaltasse. Anche in questo caso determinanti sono stati la segnazione di Alarm Phone e il successivo intervento di 'Sea Eye4' che aveva gia' preso a bordo il gruppo precedente e dove ora si trovano 110 persone.