Appartamento in fiamme a Capo d'Orlando: salvati 2 cani

Vigili del fuoco in azione ieri sera a Capo d'Orlando, nel Messinese, per un incendio divampato in un'abitazione. Sul posto è giunta una squadra proveniente dal distaccamento di Sant'Agata Militello, con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato. All'interno dell'appartamento c'erano due cani rimasti intossicati a causa dei fumi della combustione. Uno dei due all'arrivo dei vigili del fuoco aveva già perso i sensi e non respirava più ed è stato immediatamente rianimato con aria compressa e ossigeno. Entrambi stanno bene. Le fiamme, che hanno interessato una sola camera, sono state domate e l'area bonificata e messa in sicurezza.