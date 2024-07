Francia, Macron chiede ad Attal 'di restare premier per il momento'

Il presidente francese Emmanuel Macron, dopo aver respinto "per il momento" le dimissioni del primo ministro, Gabriel Attal, riceve i rappresentanti della sua maggioranza, quella di "Renaissance".

Fra loro ci sono alcuni ministri, secondo quanto si apprende. Contemporaneamente, il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, riceve a pranzo una trentina di deputati della maggioranza e riflette sul suo futuro. Eletto ieri al ballottaggio, Darmanin dovrebbe dimettersi dalla carica ma anche a lui potrebbe essere chiesto di rimanere in carica almeno fino alla fine dei Giochi olimpici di Parigi 2024, dei quali ha presieduto e organizzato la sicurezza.