La Cgil di Siracusa: "Fermiamo la legge che vuole dividere l'Italia"

"Dopo la straordinaria campagna referendaria relativa ai quattro quesiti avanzati dalla CGIL sui temi della tutela del diritto costituzionale al lavoro e sulla sicurezza nei cantieri, senza soluzione di continuità, siamo alla raccolta firme per fermare chi vuole dividere l'Italia. La propaganda leghista e lo scambio elettorale con la proposta del premierato di Fratelli d'Italia hanno prodotto i loro nefasti risultati e i cittadini inizieranno a fare i conti con le conseguenze concrete dell'Autonomia Differenziata. Una legge truffa, un';autonomia che cristallizza divari e disuguaglianze, che distorce la Costituzione e nega i principi di uguaglianza, unità, perequazione, sussidarietà e solidarietà. A partire dalla Sanità che sarà il primo, più importante e delicato ambito in cui le diseguaglianze tra i cittadini del Nord e del Sud si moltiplicheranno ulteriormente.". Lo scrive in una nota il segretario generale della Cgil di Siracusa, Roberto Alosi.