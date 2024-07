Musica, Michele Bravi a il 9 ottobre a Catania: concerto al Metropolitan

Dopo il successo delle due anteprime a Roma e Milano, Michele Bravi torna ad esibirsi dal vivo con "tu cosa vedi quando chiudi gli occhi tour" per condividere con il suo pubblico l’esperienza diretta del suo ultimo lavoro. Il tour, che prende il nome dall'album, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, inizierà a settembre toccando alcuni dei teatri più belli d'Italia con la direzione musicale di Carlo Di Francesco. In Sicilia il tour toccherà Catania il 9 ottobre con l’appuntamento al Teatro Metropolitan. La data è organizzata da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. I biglietti saranno disponibili online su www.puntoeacapo.uno e sui circuiti di vendita Ticket One, CiaoTickets, Box Office Sicilia e Vivaticket da martedì 9 luglio alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati da domenica 14 luglio alle ore 14:00. Michele Bravi insieme al suo pubblico racconterà attraverso la musica il viaggio introspettivo già disegnato nell’album. Il teatro è lo sfondo di questo percorso dal vivo. È Michele a guidare il pubblico in un viaggio sonoro delicato e intenso tra presente e passato del suo repertorio. Un invito per gli spettatori a chiudere gli occhi e celebrare ciò che si vede.