Cinema, Ortigia Film Festival ricorda Andrea Purgatori con 'Muro di gomma'

Mercoledì 10 luglio, per il concorso lungometraggi opere prime e seconde di Ortigia Film Festival sarà la volta di Io e il Secco di Gianluca Santoni. Un bambino con una nobile missione da compiere e il suo incontro con uno sbandato darà vita a un’avventura che oscilla tra dramma e commedia. Un buddy movie in bilico tra la fantasia e una realtà anche troppo cruda. Denni e Secco vivranno un’esperienza che li porterà a interrogarsi sul senso dell’essere uomini, e sulla paura e il mistero che unisce e separa padri e figli. Il protagonista Andrea Lattanzi presentato da Carola Proto, incontrerà il pubblico alle 21:00 in Arena Minerva.

A Seguire, per le Proiezioni Speciali, alle 23:00 in Arena Minerva, il ricordo di Andrea Purgatori con la proiezione de Il muro di Gomma di Marco Risi. Il film che ripercorre la vicenda della strage di Ustica in cui persero la vita gli 81 passeggeri e i 4 uomini dell'equipaggio del volo Itavia diretto da Bologna a Palermo. Era il 27 giugno 1980. Prima della proiezione il produttore del film Maurizio Tedesco, il giornalista Aldo Mantineo e la figlia Victoria Purgatori, ricorderanno la figura del giornalista scomparso un anno fa.

Per la sezione Cinema Women alle 21:00 in Arena Logoteta Claudia Catalli presenterà Corpo Unico di Mia Benedetta. In un presente/futuro distopico le donne si sono estinte. È un mondo di soli uomini cacciatori, in cui anche solo il ricordo del femminicidio da loro commesso viene punito.

A seguire, alle 21:30, per il Concorso Internazionale Documentari, in anteprima regionale Il Piano Segreto di Ruben Monterosso e Federico Savonitto che incontreranno il pubblico al termine della proiezione. Il film è incentrato sulla vita e il pensiero di Michele Perriera, un maestro troppo presto dimenticato e mostra la magia e la crudezza della sua eredità culturale.

Per il Concorso Internazionale Cortometraggi, in Arena Logoteta, alle 22:40 saranno proiettati in anteprima regionale i corti Maieti, di Daniele Caruso e Matteo Boscolo Gioachina e Game Interruppted, di Ilayda Iseri. In anteprima nazionale The wolf and the cat di Jean-Sébastian Bernard e Queen Size di Avril Besson.

Per la sezione La Voce del Mare, in collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio, presso la sala Ferruzza-Romano, saranno presentati a partire dalle 21.00, Mo.Pa - Occhio ai ricci, di Mauro Vincenzo Cappello che incontrerà il pubblico insieme alla responsabile del progetto Paola Gianguzza. Dalle 21.20, in anteprima regionale sarà la volta di 2100 - There is no time to waste di Fabrizio Antonioli che incontrerà il pubblico e di Il mare nascosto di Luca Calvetta.

Per OFF16 Scuole alle 22.15, nella sala Ferruzza Romano dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, sarà la volta dell’Istituto A. Gagini con La Campana. A incontrare il pubblico la preside dell’Istituto A. Gagini di Siracusa Giovanna Strano, la regista Miriam Rizzo e l’interprete Francesco Di Lorenzo.

Alle 21.15 all’Arena Odeon di Avola, per il Concorso Lungometraggi, opere prime e seconde Italiane, Zamora di Neri Marcorè.