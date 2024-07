Controlli anti caporalato a Siracusa: irregolarità in due aziende agricole

Mancata formazione dei lavoratori, mancata sorveglianza sanitaria e mancata attuazione dei provvedimenti necessari in materia di primo soccorso, oltre che dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Sono le violazioni riscontrate dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Siracusa, in sinergia con l'Arma territoriale, in due aziende agricole nell'ambito di una serie di controlli anti-caporalato. Accertata anche la presenza di un lavoratore extracomunitario in nero su un totale di sette controllati. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 3.920 euro e comminate ammende per 51.258 euro. Per gli imprenditori titolari delle aziende è scattata la denuncia.