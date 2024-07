Cinema, in proiezione Desiré a Ortigia film festival: presente Enrico Lo Verso

Giovedì 11 luglio quarta serata di proiezioni in concorso per Ortigia Film Festival. Alle 21:00 Gianni Canova in Arena Minerva presenterà, per il concorso lungometraggi opere prime e seconde, Desiré di Mario Vezza. Desiré è una ragazza nigeriana che vive con la madre tossicodipendente in un basso nel centro di Napoli, ed è costretta a spacciare erba per pochi soldi nel proprio quartiere, per conto del clan egemone. Una notte viene arrestata dalla polizia e spedita nel penitenziario minorile di Nisida. Desiré dovrà fare i conti con il suo passato. Incontrano il pubblico: Il regista Mario Vezza, i produttori Antonio Acampora, Armando Ciotola e Giovanni Di Palma, lo sceneggiatore Fabrizio Nardi, gli interpreti Enrico Lo Verso, Nassiratou Zanre, Brunella Cacciuni, Tonia De Micco e Annachiara Canario.

A Seguire, per le Proiezioni Speciali, alle 23:00 in Arena Minerva, Mi fanno male i capelli di Roberta Torre con, tra gli altri, Alba Rohrwacher e Filippo Timi. Il film è il commovente omaggio di Roberta Torre a Monica Vitti, una delle più grandi interpreti del cinema italiano che ha sofferto di demenza ma il suo pubblico conserva il privilegio di ritrovarla attraverso le sue interpretazioni.

Al termine della proiezione, la regista e presidente di giuria lungometraggi di OFF XVI Roberta Torre incontrerà il pubblico.

Per la sezione Cinema Women alle 21:00 in Arena Logoteta Claudia Catalli presenterà il cortometraggio Assunta di Luana Rondinelli con Donatella Finocchiaro, presenti entrambe al festival. Il film affronta senza paura la tematica della maternità, dell'affido e della prostituzione. Incontrano il pubblico la regista Luana Rondinelli e la protagonista Donatella Finocchiaro.

A seguire, alle 21:20, la proiezione speciale di Triangle di Costanza Quatriglio che incontrerà il pubblico prima della proiezione dedicando un ricordo a Letizia Caudullo. A cento anni dall'incendio del 1911 nella fabbrica Triangle di New York, diversi operaie tessili muoiono a causa del crollo dell'edificio in cui lavoravano. Le parole dell'unica sopravvissuta ci portano in un viaggio lungo un secolo.

Per il Concorso Internazionale Cortometraggi, in Arena Logoteta, alle 22:40 sarà proiettato in anteprima regionale il corti Two Strangers Trying Not To Kill Each Other, di Jacob Perlmutter e Manon Ouimet.

Per la sezione La Voce del Mare, in collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio, presso la sala Ferruzza-Romano, alle 21.00, in anteprima regionale, L’Intervista in Mare (The Interview at Sea), di Ludovico Ferro che incontrerà il pubblico. A seguire Era Scritto sul Mare di Giuliana Gamba.

Per OFF16 Scuole alle 22.20, nella sala Ferruzza Romano dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, la proiezione in anteprima regionale de L’Avenir di Santiago Ráfales.

Alle 21.15 all’Arena Odeon di Avola, per il Concorso Lungometraggi, opere prime e seconde Italiane, la replica di Io e il Secco di Gianluca Santoni, alla presenza dell’interprete Andrea Lattanzi.