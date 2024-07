Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa, il sindaco aiuta i soccorsi

C'era anche il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, di rientro da Linosa, sulla motovedetta Cp291 della guardia costiera che ha soccorso, mentre viaggiava verso Lampedusa, un barchino di 8 metri con a bordo 42 bengalesi, ghanesi, egiziani, pakistani e siriani.

Nel gruppo, di cui s'è preso cura anche il sindaco, pure due donne e 4 minori che sarebbero partiti da Tajura in Libia.

Altri due gruppi - composti da 46 e 67 migranti - sono stati già soccorsi da due motovedette della guardia di finanza. I 46 egiziani, siriani, marocchini e tunisini, fra cui 5 donne e 4 minori, hanno riferito di essere salpati da Mahdia in Tunisia. I 67 bengalesi, ghanesi, egiziani e siriani invece da Tripoli in Libia.

Dalla mezzanotte ci sono già stati 9 sbarchi, con un totale di 361 persone. All'hotspot, al momento, ci sono 589 ospiti. La prefettura di Agrigento ha già disposto un trasferimento di 300 migranti con il traghetto di linea di domattina e un volo Oim per 180 con destinazione Bologna.