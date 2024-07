Sotto il Vulcano fest, sold out per il concerto del Volo a Villa Bellini a Catania

Attesissima la data a Catania dell’11 luglio alla Villa Bellini che inaugura con il tutto esaurito la rassegna di concerti SOTTO IL VULCANO FEST organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nel cartellone del Catania Summer Fest 2024.

“Cantare nella nostra terra, la Sicilia, è un ritorno a casa – sottolineano i tre artisti – ed è un privilegio che ci rende molto fieri. Il pubblico siciliano è sempre stato tra i più calorosi, ci sostiene sempre con un affetto speciale che ci spinge a dare il massimo. Canteremo per voi, con voi e per la nostra terra, con l'impegno e la dedizione che ci contraddistinguono da sempre. Sarà un viaggio musicale attraverso le nostre canzoni più amate, un'occasione per rivivere insieme i momenti più belli della nostra carriera e per crearne di nuovi indimenticabili”.

Per la seconda data siciliana, il 13 luglio ad accogliere il concerto de Il Volo sarà il Velodromo P. Borsellino di Palermo per il nuovo appuntamento della kermesse DREAM POP FEST PALERMO, organizzata da Puntoeacapo (direzione artistica di Nuccio La Ferlita) in collaborazione con il Comune di Palermo.

IL VOLO porta avanti in musica i festeggiamenti di un anno importante: il 2024 è l’anno dei 15 anni di carriera, iniziato a febbraio con il successo di Capolavoro, il brano - certificato Disco D’Oro - presentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, proseguito con le date in Giappone e arrivato fino all’Arena di Verona con Tutti Per Uno (un progetto di Michele Torpedine), tre speciali eventi-concerto con numerosi ospiti, in onda su Canale 5.