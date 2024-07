Completato collegmanto Porto di Gioia Tauro - Ferrovie

Completata la piena operatività ferroviaria del porto di Gioia Tauro. Con la sottoscrizione dell'atto di concessione demaniale marittima tra il presidente dell'Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, e l'ingegnere Giuseppe Marta, a capo della direzione operativa infrastrutture territoriali di Rete ferroviaria italiana, anche l'ultimo miglio di collegamento tra lo scalo portuale e la rete ferroviaria nazionale passa nella gestione di Rfi.

"Grazie a questo ultimo atto - riferisce un comunicato dell'Autorità portuale - si completa il mosaico ammnistrativo, curato dal settore Demanio guidato, ad interim, dal segretario generale facente funzioni Pasquale Faraone, che è stato animato da importanti attività che hanno visto, in una prima fase, l'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio realizzare il proprio gateway ferroviario, in base agli standard infrastrutturali richiesti dall'Unione europea.

Si è, quindi, passati al trasferimento in proprietà, da parte della Regione Calabria a Rfi, dell'area compresa tra la stazione ferroviaria nazionale di Rosarno e lo scalo portuale di Gioia Tauro.