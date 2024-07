Modica, lotta della Polizia locale ai fracassoni in moto: 2000 euro di multe

Ancora un servizio della Polizia locale di Modica contro i fracassoni che disturbano la quiete in città. Anche venerdì sera, nonostante la carenza di personale, è stata destinata l’unica pattuglia in servizio ai controlli che, alla fine, hanno portato ad elevare sanzioni per oltre i duemila euro.

Ventitré i ciclomotori e i motocicli controllati: in particolare uno circolava nonostante fosse stato sottoposto a fermo amministrativo nel maggio del 2022 dalla polizia locale perché non revisionato. Il proprietario, in barba al provvedimento restrittivo, aveva continuato a circolare. Il mezzo è stato sequestrato. Sanzionato il conducente di uno scooter che circolava con il mezzo smarmittato. Sottoposto a fermo amministrativo un ciclomotore il cui conducente lo guidava senza sicurezza, facendo l’impennata fra il traffico e mettendo a rischio l’incolumità pubblica. Il giovane è stato anche sanzionato.

I controlli, disposti dal Comandante Rosario Cannizzaro, su disposizione del sindaco, Maria Monisteri, come concordato col questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, proseguiranno anche nei prossimi giorni.