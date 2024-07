La Basilica di San Giovanni a Siracusa imbrattata, scoperto l'autore

Ha suscitato grande sgomento nell’opinione pubblica il danneggiamento del lastricato in pietra della Chiesa di San Giovanni considerata la prima Cattedrale di Siracusa che, secondo la tradizione cristiana, ha ospitato San Paolo durante le sue predicazioni e le spoglie di San Marciano, primo Vescovo della città aretusea.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ripreso un uomo che, dopo aver cosparso di olio di motore parti del lastricato di pertinenza della Chiesa, si allontanava.

Le immediate indagini condotte dagli uomini delle Volanti, diretti da Giulia Guarino, con la collaborazione della Polizia Municipale, hanno consentito di individuare l’autore del reato, un siracusano di 54 anni, e di denunciarlo per danneggiamento aggravato.

Il cinquantaquattrenne era già conosciuto alle forze di polizia per aver imbrattato e danneggiato altri monumenti storici della città.