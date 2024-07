Controlli anti crimine tra Palazzolo e Marzamemi: identificate 200 persone

Il Questore di Siracusa, Roberto Pellicone, nei giorni scorsi, ha disposto un articolato servizio di controllo del territorio nel centro di Pachino (nei paesi limitrofi e nella località turistica di Marzamemi) e nella zona montana della provincia aretusea, in particolare nella città di Palazzolo Acreide, impiegando agenti della Polizia di Stato territoriale dei Commissariati di Noto e Pachino ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania.

I controlli, che si sono dispiegati nei centri cittadini e nelle periferie, hanno innalzato il livello di sicurezza percepito dalla cittadinanza che non ha potuto non notare i numerosi mezzi della Polizia di Stato impegnati nei diversi posti di controllo.

Il servizio di controllo del territorio, espletato a Pachino, e nella località turistica di Marzamemi, dagli uomini diretti dal dirigente del Commissariato pachinese Giuseppe Arena, ha consentito di identificare 139 persone e di controllare 63 mezzi.

I controlli espletati nella zona montana e in particolare a Palazzolo Acreide, diretti dal dirigente del Commissariato di Noto Amelia D’Angelo, ed eseguiti dagli agenti netini e dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno consentito di identificare 70 persone, di controllare 43 mezzi e di elevare 10 sanzioni al codice della strada per un totale di 4.183 euro.