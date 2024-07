Cinema, la storia dell'Ilva di Taranto in Palazzina Laf a Ortigia Film Festival

Venerdì 12 luglio, alle 21:00 apre la programmazione in Arena Minerva l’incontro sul famoso drammaturgo Bernard Marie Koltes con gli interventi Pippo Delbono e François Koltès fondatore dell’Associazione Action Directe Sahe. A seguire per il concorso lungometraggi opere prime e seconde di Ortigia Film Festival l’ultimo film in selezione, l’acclamato Palazzina Laf di Michele Riondino. Un film scomodo ma necessario sull'Ilva di Taranto e la condizione dei lavoratori. Il film ha ottenuto 7 candidature e vinto 5 Nastri d'Argento, 5 candidature e vinto 3 David di Donatello e un Ciak d’oro per il Miglior attore e Miglior regista esordiente. Michele Riondino introdurrà il film al pubblico con Gianni Canova.

A seguire, per le Proiezioni Speciali, alle 23:00 in Arena Minerva, ci sarà Profondo Argento di Steve Della Casa e Giancarlo Rolandi su Dario Argento. Un viaggio nell'intimità della casa di Dario Argento e nel suo archivio personale gelosamente custodito, da cui spuntano foto e documenti inediti e tra le location dei suoi film, accompagnato dagli spezzoni delle sue opere, che riemergono dal passato per dialogare con il presente. Incontrano il pubblico prima della proiezione il produttore del film Maurizio Tedesco, e il direttore di Rai Documentari Fabrizio Zappi. A moderare la presentazione Gianni Canova.

Prosegue la programmazione, in Arena Minerva, con il cortometraggio Foutu Cormoran della giovane regista Ines Clivio, introdotto da Claudia Catalli e presentato in anteprima nazionale, che conferma la collaborazione con il Festival du cinéma de Brive. un’opera dal forte interesse cinematografico che celebra la poesia e il paesaggio invernale del Morbihan.

In Arena Logoteta alle 21:00, per il Concorso Internazionale Cortometraggi, sarà proiettato, in anteprima nazionale, 21 Days di Felipe Franco. In un mondo in cui i "Big Data" sanno tutto, sanno anche quando e come ogni cittadino morirà. Life Data, una mega-società responsabile dell'archiviazione e della gestione di tutti i dati governativi - e non solo - è responsabile dell'invio di una lettera di notifica a tutti i cittadini esattamente 21 giorni prima della data di morte prevista.

A seguire, in anteprima regionale, Internal Abyss di Heléna Antonio. Mia è una ragazza che vive giorni solitari al college. Con i suoi genitori sempre in conflitto e sull'orlo del divorzio, ora deve lottare affinché la sua vita amorosa possa stare insieme. Ma quando Aaron, il suo ragazzo, le promette il mondo, riuscirà mai a mantenerlo? O sono tutti giochi mentali, bugie e manipolazioni?

e a seguire, alle 22.00 in Arena Logoteta per il Concorso Internazionale Documentari, in anteprima regionale, Un carnevale dei pazzi, dei sedotti e degli abbandonati alla presenza del regista Mauro Ermanno Giovanardi. Anni Ottanta, Milano. Sotto la superficie della musica di plastica si agita un movimento turbolento, un magma creativo pronto a scoppiare in fenomeni che evadono le convenzioni della musica popolare “sanremese”. entrambi i registi saranno presenti per incontrare il pubblico del festival.

Alle 23:30, Gloria Vincenti condurrà l’intervista musicale con Mauro Ermanno Giovanardi accompagnato alla chitarra da Andrea Romano.

Prosegue la rassegna dei cortometraggi in Arena Logoteta alle 23.45 con la proiezione di Actos por partes, in anteprima regionale, di Sergio Milàn e, a seguire, in anteprima nazionale Give di Kenya Gillespie. Tutte le proiezioni in Arena Logoteta saranno presentate da Claudia Catalli.

Alle 21.15 all’Arena Odeon di Avola, per il Concorso Lungometraggi, opere prime e seconde Italiane, Desiré di Mario Vezza che incontrerà in pubblico insieme all’interprete Enrico Lo Verso, allo sceneggiatore Fabrizio Nardi e ai produttori Antonio Acampora, Armando Ciotola e Giovanni Di Palma.