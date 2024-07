Modica, guasto a cavo che alimenta cabine Enel: centinaia di famiglie al buio

Un grave guasto ad un cavo di media tensione che alimenta almeno sei cabine elettriche nelle zone di Modica Rocciola Scrofani -Malvagìa, Rocciola-Torre Cannata, e Michelica, ha causato nella giornata di giovedì un lungo black out elettrico. Sono stati interessati centinaia di famiglie, alcune aziende e un paio di strutture sportive, dalle due della scorsa notte per quasi 24 ore. Diverse le squadre dell'Enel che hanno lavorato al ripristino del cavo di media tensione che, nella distribuzione di energia elettrica nelle zone in questione, riveste una importanza strategica. Proprio per questo sono stati utilizzati gruppi elettrogeni che hanno fatto funzionare gradualmente le varie cabine rimaste senza alimentazione. Un lavoro che ha comportato anche l'arrivo dei gruppi elettrogeni anche da altre sedi Enel e non solo da Modica e dal Ragusano.