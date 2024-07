Marina di Acate, cellulari muti: il sindaco protesta con le società telefoniche

Stessa spiaggia, stesso mare (bellissimi), identici disagi per gli utenti della telefonia cellulare. Come l’anno scorso, con il progressivo affollarsi della frazione, telefonare è un’impresa. Ad eccezione di pochi fortunati che non si lagnano, per la maggioranza dei villeggianti, la ricerca del “campo migliore” sembra essere diventata una sorta di caccia al tesoro.

Il sindaco Gianfranco Fidone aveva già sollecitato le compagnie telefoniche ad intervenire per potenziare il servizio, ma i risultati non si sono ancora visti.

Più agguerrito che mai, dopo avere ricevuto le tante segnalazioni dei cittadini, Fidone, riprende la sua “battaglia”: “Marina di Acate è quasi totalmente priva di copertura di rete mobile e internet e per questo ho chiesto alle maggiori compagnie telefoniche di intervenire, informando per conoscenza anche Sua Eccellenza il Prefetto, alla luce delle centinaia e centinaia di villeggianti e visitatori che sono nella borgata marinara e che sono privi di un servizio essenziale. Metteremo in campo tutte le misure necessarie per farci sentire”.

Non rimane che sperare che questa volta le aziende interessate facciano, velocemente, gli interventi necessari alle loro reti di telefonia mobile.