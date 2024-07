Pozzallo, "I calici del Cabrera": una tre giorni dedicata al vino e al food

A Pozzallo la manifestazione I Calici dei Cabrera per una tre giorni (dal 12 AL 14 luglio) dedicata al vino, al food e alla buona musica. In programma, nella giornata inaugurale, una masterclass dal tema ‘Calici e Cantine del Sud-Est Siciliano’ a cura della “Strada del vino del Val di Noto” con in testa il suo Direttore, Frankie Terranova con la presenza di buyers maltesi grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio Italo Maltese. L’obiettivo è quello di promuovere il territorio partendo dalle eccellenze imprenditoriali che, nel caso specifico, operano nel campo vitivinicolo.