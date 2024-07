Processo Open Arms, non deporranno a Palermo nè Merkel nè Borrel

Non deporranno al processo a Matteo Salvini nè l'ex Cancelliera tedesca Angela Merkel e né l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrel, ex ministro degli Esteri spagnolo. Lo ha deciso il tribunale dopo una camera di consiglio. A chiedere l'audizione di Borrel e di Merkel, era stata, alla scorsa udienza, l'accusa rappresentata dai pm Gery Ferrara e Giorgia Righi e dal Procuratore aggiunto Marzia Sabella. Respinta anche la richiesta di ascoltare i tre poliziotti richiesti dalla Procura, tre ex vigilantes privati della security di Save The Children che avrebbero contattato Salvini per parlargli di quanto sarebbe accaduto su una nave ong che fu coinvolta in una inchiesta. l'indagine finì con l'assoluzione di tutti gli imputati. Il processo è stato rinviato al 14 settembre per la requisitoria del pubblico ministero.