Catanzaro, 'il Centro destra attacca se stesso', il sindaco: 'Il Politeama non chiuderà"

"Lo schizofrenico centrodestra catanzarese, nella smania di distruggere l'immagine della città, riesce anche nell'impresa di attaccare se stesso. La negativa suggestione del pericolo di una chiusura del teatro Politeama altro non è che una forte accusa al management della Fondazione che, come è noto, è espressione dello stesso centrodestra ed é stato nominato, in dispregio al buon senso, con contratti che hanno travalicato la passata legislatura". Lo afferma, in una nota, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. "Al centrodestra che accusa se stesso - dice ancora il sindaco di Catanzaro - diciamo alcune cose. Il Politeama non chiuderà perché le risorse minime per garantirne l'attività si troveranno. E siamo sempre in attesa che la Regione finanzi la legge sui grandi teatri che darebbe ossigeno alla nostra Fondazione, come agli altri grandi teatri calabresi".