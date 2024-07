Il volto sorridente di Paolo Borsellino proiettato a Palazzo dei Normanni

Il volto sorridente del giudice Paolo Borsellino sarà proiettato nel cortile Maqueda di Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana. L'iniziativa, organizzata dal presidente della commissione Antimafia, Antonello Cracolici, d'intesa con il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, sarà inaugurata martedì 16 luglio alle 16.30 e proseguirà fino al 18 luglio, nella settimana in cui ricorre il 32esimo anniversario della strage di via D'Amelio in cui il giudice fu ucciso insieme ai suoi agenti di scorta.