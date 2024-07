Tennis, sfuma il sogno di Lorenzo Musetti a Wimbledon: Djokovic va in finale

Termina in semifinale il sogno di Lorenzo Musetti sui prati di Wimbledon: di fronte a Novak Djokovic, sette volte vincitore dei Championships, il carrarino gioca un match (quasi) alla pari, deliziando il Centre Court con alcune gemme del suo tennis di puro talento, ma nei momenti chiave dell'incontro è il serbo a salire in cattedra, dall'alto anche della sua maggiore esperienza, per regalarsi la decima finale in carriera all'All England Club, rivincita dell'epilogo 2023, ancora una volta contro Carlos Alcaraz.

Infinito Djokovic: in tre set (6-4- 7-6(2), 6-4), conquista la 37/a finale Slam, la sesta dopo aver compiuto 35 anni, eguagliando il primato nell'era Open dell'australiano Ken Rosewall.